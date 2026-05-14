NAPOLI CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2026, CITTÀ PARTHENOPE SPORT IN TOUR

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Parte dalla Rotonda Diaz, sabato 16 maggio, alle 10:30, l’itinerario di “Città Parthenope Sport in Tour” organizzato dall’ASD Kemy per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. In occasione della tappa di apertura, il progetto sarà presentato alla stampa. All’incontro con i giornalisti, insieme agli organizzatori di “Città Parthenope Sport in Tour” Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco, parteciperanno l’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Emanuela Ferrante, il Referente Giovani e Sport di Città Metropolitana di Napoli Sergio Colella, il Presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola, il Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano Nicola La Rezza, il Presidente regionale Comitato Italiano Paralimpico Carmine Mellone.













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