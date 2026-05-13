Marano, tra pochi giorni al via i lavori Enel in via Baracca: rifacimento rete e asfalto. Poi toccherà a via Lazio e via Tagliamento. Il cronoprogamma degli interventi

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Partiranno la prossima settimana a Marano i lavori di potenziamento della rete elettrica da parte di Enel in via Baracca, interventi che includeranno anche il rifacimento del manto stradale nell’ambito dell’accordo raggiunto con il Comune. Si tratta del primo cantiere di un programma più ampio che interesserà successivamente anche via Tagliamento e altre zone del territorio cittadino, sempre con opere a carico della società elettrica.

L’intervento in via Baracca rappresenta un passaggio importante sia sotto il profilo infrastrutturale che della sicurezza urbana, con l’obiettivo di modernizzare la rete e restituire alla cittadinanza strade in condizioni migliori rispetto al passato. Proprio per la centralità dell’arteria, però, sarà fondamentale prestare attenzione alla viabilità: i lavori potrebbero infatti provocare rallentamenti e modifiche temporanee alla circolazione in una delle strade più trafficate della città.

Parallelamente prosegue anche il piano di rifacimento stradale promosso dal Comune di Marano grazie ai fondi regionali. Gli interventi comunali partiranno da via Lazio, subito dopo la conclusione dei lavori Enel in via Baracca, e interesseranno diverse arterie cittadine.

L’appalto comunale, inizialmente previsto su una base superiore ai 2 milioni e mezzo di euro, è stato aggiudicato (a una ditta del Casertano) con un importo di poco inferiore a 1,5 milioni grazie a un significativo ribasso. Una circostanza che consentirà all’amministrazione di utilizzare le economie d’asta per programmare ulteriori opere e ampliare il numero delle strade da riqualificare.

L’obiettivo dichiarato è quello di avviare una stagione di manutenzione straordinaria diffusa, intervenendo sulle criticità più volte segnalate dai cittadini e migliorando progressivamente il decoro urbano e la sicurezza della rete viaria cittadina.













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