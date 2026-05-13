M5S, Saiello: “Pronto Soccorso di Boscotrecase, più vicina la riapertura”

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“Dopo oltre sei anni di chiusura, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna e SS. Madonna della Neve di Boscotrecase ha tutti i requisiti per riaprire. A certificarlo è la delibera n. 701 dell’ASL Napoli 3 Sud, che attesta il completamento delle condizioni necessarie per la ripresa del servizio”. Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Campania, Gennaro Saiello.

“L’atto dell’ASL rappresenta un passaggio decisivo – continua Saiello – ma non indica la data dell’apertura. L’ultimo adempimento spetta ora al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase, che dovrà disporre l’avvio operativo del Pronto Soccorso. Siamo vicini a un risultato importante per le comunità di Boscotrecase, Boscoreale, Trecase, Torre Annunziata, Terzigno, Pompei e San Giuseppe Vesuviano, che da anni sono costrette a fare riferimento a presidi ospedalieri già sovraccarichi”.

“Ho portato personalmente più volte questa vicenda all’attenzione del Consiglio regionale, attraverso interrogazioni e question time. Voglio ringraziare i comitati, le associazioni e i cittadini che dal primo giorno lottano per il ripristino del servizio. Un ringraziamento va anche al Presidente Roberto Fico, che ha posto la sanità pubblica campana tra le priorità della sua azione di governo regionale. Il diritto alla salute è e continuerà a essere al centro del nostro impegno, a partire dai territori che attendono da troppo tempo risposte concrete e servizi essenziali”.













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