Esclusiva Marano. Pusher nel mirino al corso Mediterraneo: spari intimidatori e possibili collegamenti con il ferimento di Castel Belvedere

Si chiarisce, dopo giorni, il retroscena dell’episodio avvenuto nei giorni scorsi nella zona del corso Mediterraneo, a Marano, dove alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro un pusher attivo nella rete locale dello spaccio.

L’uomo non è rimasto ferito, ma gli spari avevano una chiara finalità intimidatoria. Alla base del gesto ci sono contrasti legati al traffico di droga, soprattutto hashish, e accordi saltati nell’ambito delle attività di smercio sul territorio.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ruoli e responsabilità, mentre prende corpo anche un possibile collegamento con il ferimento di un pregiudicato, ritenuto di livello superiore, avvenuto poche settimane fa nella zona di Castel Belvedere. I due uomini, infatti, sarebbero legati anche da vincoli di parentela.

L’episodio del corso Mediterraneo si inserisce in un clima sempre più pesante. Da settimane, tra Marano e le aree limitrofe, si registrano agguati, un omicidio, ferimenti che delineano una nuova fase di tensione criminale legata al controllo delle piazze di spaccio e alla ridefinizione degli equilibri tra gruppi attivi sul territorio e gruppi di altri comuni.