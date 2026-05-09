I discendenti di Nicola Romeo tornano a casa. Emozione e commozione a Sant’Antimo

Una prima giornata intensa ed emozionante quella vissuta a Sant’Antimo dai discendenti di Nicola Romeo, ingegnere nato proprio in queste terre, che contribuì a far grande l’Alfa Romeo. Nella cittadina dell’area metropolitana di Napoli sono arrivati Daniela Maestri Romeo, che sabato mattina riceverà la cittadinanza onoraria, ma anche Nicola Romeo, primo nipote maschio del celebre imprenditore, che porta il nome dell’illustre nonno.

Tutti si sono ritrovati nell’istituto comprensivo “Romeo-Cammisa” per incontrare i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al progetto didattico “Alla scoperta di Nicola Romeo: tra storia, mistero e ingegno”.

Sono intervenuti docenti e dirigenti degli istituti Giovanni XXIII, Don Milani, Pestalozzi, Leopardi, Moscati e Bassi. Le varie classi hanno proposto lavori con vari stili per ricordare l’insegnamento di Nicola Romeo.

I laboratori didattici erano basati sul libro di Andrea Kerbaker “Alle radici dell’Alfa Romeo”, basati sulle lettere che Romeo scrisse alla bisnonna Assunta Kerbaker.

Nel corso della mattinata, è stata poi svelata una lapide davanti alla casa dove visse il celebre imprenditore, in via Romeo per l’appunto. I discendenti hanno potuto visitare l’abitazione e riassaporare “aria di casa”. In particolare, con i componenti del Comitato per le celebrazioni, si sono soffermati a contemplare il fregio con le iniziali M.R. – Maurizio Romeo – padre di Nicola Romeo, che arrivò dalla Lucania a Sant’Antimo e qui si sposò.

Per l’occasione, nel cortile dell’abitazione erano in visione una Alfa Romeo Giulia GTC (utilizzata dal campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio) e una Alfa Romeo Giulia Sprint.

Nel corso dell’evento, oltre al sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno, hanno portato i loro saluti i consiglieri regionali Giorgio Zinno e Carlo Ceparano.

Il primo cittadino ha annunciato l’intenzione di allestire una casa museo dove raccogliere materiali storici su Nicola Romeo.

La presidente del comitato Maria Puca ha ricordato il finanziamento del ministero per la realizzazione di un documentario, le cui riprese sono già cominciate e sono continuate anche nel corso delle celebrazioni.

Le celebrazioni proseguono nella mattinata di sabato, quando, in consiglio comunale, Daniela Maestri Romeo riceverà la cittadinanza onoraria di Sant’Antimo. Poi, presso la Casa comunale di via Roma, sarà “scoperto” l’altorilievo di Nicola Romeo realizzato dallo scultore Raffaele D’Agostino. Seguirà, a chiusura degli eventi, l’esibizione del baritono Antimo Dell’Omo e della soprano Miriam Ciccotti.