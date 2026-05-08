“Notifiche e cartelle esattoriali: la Cassazione richiama il Fisco al rispetto delle regole”. Commento dell’avvocato Antonio Mancino

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A cura dell’Avv. Lelio Mancino

La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 12443 del 4 maggio 2026 sta facendo molto discutere nel mondo del diritto tributario.

Al centro della decisione vi è un tema che riguarda migliaia di cittadini: la validità delle notifiche delle cartelle esattoriali quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione produce soltanto copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento.

Abbiamo chiesto un commento all’Avv. Antonio Mancino, che da anni segue contenziosi in materia tributaria ed esecutiva.

“Questa pronuncia della Cassazione è importante perché riafferma un principio semplice ma fondamentale: il diritto di difesa del cittadino non può essere compresso da prassi burocratiche approssimative.

Molto spesso nei giudizi tributari ci si trova davanti a documentazione prodotta solo in copia, soprattutto per quanto riguarda gli avvisi di ricevimento delle raccomandate. La Corte oggi chiarisce che, se quella copia viene contestata tempestivamente e nei modi previsti dal codice di procedura civile, non può automaticamente essere considerata prova piena della notifica.”

Secondo l’Avvocato Antonio Mancino, il punto centrale della decisione è proprio l’equilibrio tra amministrazione e contribuente.

“Per anni si è diffusa l’idea che il cittadino dovesse quasi subire passivamente le pretese dell’amministrazione finanziaria. Questa ordinanza invece ricorda che le regole della prova valgono per tutti, anche per il Fisco.

La Cassazione afferma un principio molto chiaro: se viene prodotta soltanto una fotocopia dell’avviso di ricevimento e questa viene formalmente disconosciuta, l’amministrazione deve produrre l’originale. In mancanza, quella copia perde efficacia probatoria.”

Un passaggio che, secondo il legale, avrà effetti concreti in moltissimi procedimenti.

“Parliamo di una questione tecnica solo all’apparenza. In realtà dietro queste notifiche ci sono cartelle, pignoramenti, fermi amministrativi e richieste economiche che incidono pesantemente sulla vita delle persone.

Per questo motivo la prova della notifica deve essere rigorosa e certa. Non si può pretendere che un cittadino subisca conseguenze economiche importanti sulla base di documenti incompleti o privi di adeguate garanzie.”

L’Avvocato Antonio Mancino evidenzia poi un altro aspetto molto rilevante della pronuncia.

“La Corte chiarisce anche che il contribuente non è obbligato a proporre querela di falso contro una semplice fotocopia disconosciuta. È un chiarimento essenziale, perché spesso veniva scaricato sul cittadino un onere processuale enorme anche in presenza di documentazione non originale.”

Infine, una riflessione più ampia sul significato della decisione.

“Questa ordinanza rappresenta un richiamo al rispetto delle garanzie costituzionali. La legalità non può essere a senso unico. Pretendere il rispetto delle regole dai cittadini significa, allo stesso tempo, pretendere che anche la pubblica amministrazione operi con precisione, trasparenza e correttezza.

Il diritto di difesa non è un formalismo. È il fondamento di uno Stato democratico”.













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