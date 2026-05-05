Frana di via Roma, svolta a Marano: ok ai lavori sul terreno privato, si apre uno spiraglio per le 26 famiglie

A Marano, dopo mesi di stallo e tensioni, arriva finalmente un segnale concreto sulla vicenda della frana di via Roma che, lo scorso febbraio, ha travolto un condominio costringendo 26 famiglie a lasciare le proprie case.

La situazione si è sbloccata negli ultimi giorni, anche grazie alla diffida notificata dal Comune ai proprietari del terreno da cui ebbe origine il cedimento. Un passaggio decisivo, fondato sugli atti dell’autorità giudiziaria, che ha imposto ai titolari dell’area di consentire l’esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza. Inizialmente, infatti, non c’era stata disponibilità, rallentando ogni tentativo di intervento.

Ora, invece, è arrivato il via libera: i proprietari hanno dato l’ok ai lavori anche sulla porzione di terreno privata coinvolta nella frana. Un passaggio tutt’altro che scontato, che consente finalmente di avviare una fase operativa.

Saranno gli stessi condomini, ancora fuori casa da mesi, a farsi carico – almeno in questa prima fase – della ricerca di un’impresa in grado di intervenire. L’obiettivo immediato è la messa in sicurezza dell’area e il terrazzamento della parte franata, operazioni fondamentali per evitare ulteriori cedimenti. Solo successivamente si potrà valutare la realizzazione di un muro di contenimento.

Il tempo, però, resta un fattore critico. Le famiglie vivono una condizione di precarietà da troppo tempo e i costi degli interventi si preannunciano elevati. Nonostante questo, lo spiraglio apertosi rappresenta un punto di svolta in una vicenda che sembrava bloccata.

Dopo mesi di attese e rimpalli, qualcosa finalmente si muove. E per chi è ancora lontano dalla propria casa, non è poco.