AttualitàCronaca Casalnuovo, incendiata l’auto del comandante dei vigili di Casandrino Da redazione - 5 Maggio 2026 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Condividi Visite: 92 36 Visite Stavolta a essere stato preso di mira è Raffaele Andrea Dambrosio, comandante della polizia municipale di Casandrino da pochi mesi, comune sotto la direzione dei commissari prefettizi. Ignoti, probabilmente con i volti coperti, ieri sera si sono avvicinati all’auto privata di Dambrosio, parcheggiata sotto la sua abitazione, a Casalnuovo, e le hanno appiccato il fuoco. © Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews Fascinated Happy Sad Angry Bored Afraid Commenti