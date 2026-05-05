GIUGLIANO, CONCORSO NAZIONALE THE NEW TALENT

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Siamo lieti di annunciare l’ottava tappa del Concorso Nazionale “The New Talent”, che si terrà sabato 9 maggio 2026 alle ore 20:00 presso il Teatro “Il Principe” di Giugliano in Campania, sotto la direzione artistica di Gianni Magi.

L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per giovani talenti emergenti provenienti da tutta Italia.

Sul palco si esibiranno 13 artisti tra cantanti, cantautori, musicisti e performer, pronti a mettersi in gioco davanti a una giuria composta da professionisti del settore musicale e dello spettacolo, tra cui: Enzo Donnarumma, Marco Di Maio, Bogdan Alvino, Clizia, Federico Grossi, Laura Coppola e Luigi Galileo.

Tra i concorrenti in gara (in ordine alfabetico): Ale Esposito,  Andrew, Bruno Altomare, Cameriera Esaurita, Camilla Visconti, Davide Grado, Francesco Micera, Manuel B, Mery B, Micaela Mennillo, Sofia Canale, Susy Elle, Vincenzo De Maio, insieme ad altri promettenti artisti che contribuiranno a rendere la serata ricca di emozioni e talento.

La conduzione della serata sarà curata da Gianni Magi e Mattia Zuffellato, che accompagneranno il pubblico attraverso le diverse esibizioni.

Nel corso della serata sono previsti anche momenti speciali con ospiti d’eccezione: finalisti e semifinalisti del concorso, che accederanno alle fasi finali di luglio e che saranno presenti come ospiti sul palco del 9 maggio, tra cui: Laurè, Sarah Jane, Samu Drumm3r ft Flavia.

L’evento sarà inoltre seguito e trasmesso in diretta radiofonica su Radio Mia FM, Radio On Play e People Fly, con interviste dal vivo a tutti i partecipanti.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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