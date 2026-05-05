GIUGLIANO, CONCORSO NAZIONALE THE NEW TALENT

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Sul palco si esibiranno 13 artisti tra cantanti, cantautori, musicisti e performer, pronti a mettersi in gioco davanti a una giuria composta da professionisti del settore musicale e dello spettacolo, tra cui: Enzo Donnarumma, Marco Di Maio, Bogdan Alvino, Clizia, Federico Grossi, Laura Coppola e Luigi Galileo.

La conduzione della serata sarà curata da Gianni Magi e Mattia Zuffellato, che accompagneranno il pubblico attraverso le diverse esibizioni.

Nel corso della serata sono previsti anche momenti speciali con ospiti d’eccezione: finalisti e semifinalisti del concorso, che accederanno alle fasi finali di luglio e che saranno presenti come ospiti sul palco del 9 maggio, tra cui: Laurè, Sarah Jane, Samu Drumm3r ft Flavia.

L’evento sarà inoltre seguito e trasmesso in diretta radiofonica su Radio Mia FM, Radio On Play e People Fly, con interviste dal vivo a tutti i partecipanti.