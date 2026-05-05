GIUGLIANO, CONCORSO NAZIONALE THE NEW TALENT

L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per giovani talenti emergenti provenienti da tutta Italia.
Tra i concorrenti in gara (in ordine alfabetico): Ale Esposito, Andrew, Bruno Altomare, Cameriera Esaurita, Camilla Visconti, Davide Grado, Francesco Micera, Manuel B, Mery B, Micaela Mennillo, Sofia Canale, Susy Elle, Vincenzo De Maio, insieme ad altri promettenti artisti che contribuiranno a rendere la serata ricca di emozioni e talento.
Nel corso della serata sono previsti anche momenti speciali con ospiti d’eccezione: finalisti e semifinalisti del concorso, che accederanno alle fasi finali di luglio e che saranno presenti come ospiti sul palco del 9 maggio, tra cui: Laurè, Sarah Jane, Samu Drumm3r ft Flavia.
L’evento sarà inoltre seguito e trasmesso in diretta radiofonica su Radio Mia FM, Radio On Play e People Fly, con interviste dal vivo a tutti i partecipanti.