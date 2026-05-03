Vomero, via Aniello Falcone: basta alla “movida fracassona”

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Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, dopo l’ennesimo fine settimana con traffico paralizzato in via Aniello Falcone al Vomero, generando condizioni d’invivibilità inaccettabili, si schiera ancora una volta a fianco dei residenti, stigmatizzando il degrado della zona, e per denunciare ancora una volta il mancato rispetto dei sacrosanti diritti degli abitanti di quell’area, determinato dalla movida fracassona.

” Non se ne può più – stigmatizza Capodanno -. Si è superato ogni limite di sopportazione. Vero è che il Vomero si è trasformato in un grande fast food, con la recente apertura di decine di esercizi pubblici, come bar, paninoteche, ristoranti, sfizioserie e similari, i quali, con sedie, tavolini e ombrelloni, di varie dimensioni e fogge, si sono anche di fatto impossessati d’interi marciapiedi e delle carreggiate antistanti, ma non bisogna dimenticare che, sul territorio del quartiere, di poco più di due chilometri quadrati, vivono circa 45mila residenti che hanno il sacrosanto diritto di usufruire del territorio dove risiedono in piena serenità e tranquillità, senza dove subire molestie e schiamazzi, specialmente nelle ore serali e notturne “.













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