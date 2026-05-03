NORDIO AVVIA AZIONE LEGALE RISARCITORIA CONTRO RANUCCI PER LA BOUTADE DELLA VISITA IN URUGUAY

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Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato l’intenzione di avviare un’azione legale contro Sigfrido Ranucci, conduttore del programma televisivo Report. La decisione segue alcune dichiarazioni rilasciate da Ranucci durante la trasmissione ‘È sempre Cartabianca’, incentrate su una presunta visita del ministro al ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay, un luogo associato anche a Nicole Minetti.

Le affermazioni contestate e la posizione del Ministero

Durante la puntata di ‘È sempre Cartabianca’, ospite di Bianca Berlinguer, Ranucci ha riferito di una fonte che avrebbe asserito di aver visto il ministro Nordio nella proprietà uruguaiana di Cipriani, noto imprenditore e compagno di Nicole Minetti.

Il Ministero della Giustizia considera queste affermazioni gravemente lesive della reputazione e dell’immagine del Guardasigilli. Le notizie diffuse sono state giudicate non verificate, e per tale ragione, l’istanza di risarcimento farà riferimento esplicito al danno reputazionale subito dal ministro.

La reazione della Rai e i provvedimenti

La Rai, emittente di servizio pubblico per cui Ranucci lavora, ha preso una posizione chiara in merito alla vicenda. L’azienda ha precisato che non fornirà alcuna tutela legale al giornalista qualora il ministro Nordio decidesse di procedere con l’azione giudiziaria. A Sigfrido Ranucci è stata inoltre recapitata una lettera di richiamo da parte della Rai, motivata dalla diffusione di informazioni considerate prive di adeguata verifica.













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