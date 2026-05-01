MARANO. SANTORO REPLICA A FANELLI: “STUFI DEL SUO MORALISMO, ATTACCA TUTTI E NON PARLA MAI DELLE SUE OMBRE. E’ ORMAI UN ESPONENTE DELLA VECCHIA POLITICA””

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In merito alle recenti dichiarazioni e prese di posizione della consigliera Stefania Fanelli, ritengo doveroso intervenire per chiarire alcuni aspetti e ristabilire la verità dei fatti.

Da oltre trent’anni assistiamo a una politica fatta di promesse, propaganda e scarsi risultati concreti. Stefania Fanelli, che oggi si propone come futura candidata a sindaco, rappresenta a pieno titolo quella vecchia classe politica che non è stata in grado di produrre cambiamenti reali per il nostro territorio.

Resto profondamente amareggiato dai toni e dai contenuti utilizzati nei miei confronti. Ho sempre distinto la politica dai rapporti umani, cosa che evidentemente non è stata reciproca. Le recenti dichiarazioni della consigliera appaiono come un attacco personale mosso più da rancori accumulati nel tempo che da un reale confronto politico.

È altresì necessario fare chiarezza su vicende mai affrontate pubblicamente. Mi riferisco, in particolare, al caso legato al suo amico Mauro Bertini, arrestato per camorra. Si tratta di una questione grave sulla quale i cittadini meritano spiegazioni chiare e trasparenti, spiegazioni che ad oggi non sono mai arrivate.

Per quanto riguarda la gestione delle case popolari, è sotto gli occhi di tutti come negli anni si siano verificate assegnazioni discutibili. Ci sono cittadini che lavorano e pagano mutui senza ricevere alcun sostegno, mentre altri beneficiano contemporaneamente di alloggi popolari e misure assistenziali. Dal 2014 a oggi nulla è cambiato, nonostante ripetute domande e segnalazioni. Inoltre, esistono situazioni in cui, attraverso semplici volture, si sono rese possibili persino vendite irregolari degli immobili.

Sulle commissioni e i relativi compensi, va ricordato che era la stessa Fanelli a calendarizzarle secondo convenienza, alimentando un sistema poco trasparente e lontano dagli interessi dei cittadini.

Non è la prima volta che vengo attaccato dalla consigliera. Già in passato fui citato indirettamente in una relazione legata allo scioglimento del consiglio, circostanza sulla quale sarebbe opportuno chiarire come certe informazioni riservate fossero già in suo possesso.

Allo stesso modo, mentre venivamo criticati per la nostra presenza presso l’ufficio anagrafe, nulla veniva detto sulla sua frequentazione dell’ufficio patrimonio, ormai per lei una consuetudine.

Credo che oggi le priorità siano ben altre. Marano ha bisogno di interventi concreti per migliorare la vivibilità del territorio, non di polemiche sterili o comunicati costruiti su un semplice commento social. Questo modo di fare politica ha il solo obiettivo di alimentare propaganda elettorale.

Infine, sugli abbattimenti ritenuti ingiusti, non si è mai registrata una presa di posizione a tutela di quei cittadini che, pur avendo pagato concessioni e rispettato procedure, si sono ritrovati con immobili dichiarati abusivi. Anche queste sono famiglie e meritano rispetto, non silenzi opportunistici.

Invito la consigliera Fanelli a un confronto serio e trasparente, abbandonando definitivamente la demagogia e mettendo al centro esclusivamente gli interessi dei cittadini di Marano.

Francesco Santoro, ex consigliere comunale













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