L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al COMICON Napoli 2026: focus su sicurezza, contraffazione e tutela dei consumatori

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli partecipa con una rappresentanza dell’Ufficio Laboratorio Chimico di Napoli al COMICON Napoli 2026, in programma fino al 3 maggio presso la Mostra d’Oltremare. La manifestazione, giunta alla sua ventiseiesima edizione, è tra gli appuntamenti internazionali più rilevanti dedicati al fumetto e all’intrattenimento, richiamando ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.

In questo contesto, l’ADM propone un’attività divulgativa e dimostrativa legata alle proprie competenze, in particolare ai controlli sulla sicurezza dei prodotti e alla lotta alla contraffazione. Durante l’evento, il personale sarà presente con un laboratorio mobile, dove verranno effettuate simulazioni di analisi su giocattoli, attraverso test chimici e prove fisico-meccaniche per verificarne la conformità alle normative vigenti.

Ampio spazio sarà dedicato anche all’etichettatura: attraverso dimostrazioni pratiche, i visitatori potranno comprendere come riconoscere la corretta marcatura CE, le informazioni obbligatorie e le principali avvertenze di sicurezza, elementi fondamentali per un acquisto consapevole.

Un ulteriore approfondimento riguarderà il settore dei giochi di carte collezionabili (TCG), sempre più diffuso e di grande valore economico. Gli esperti ADM forniranno indicazioni utili per distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti, sensibilizzando il pubblico su un fenomeno in crescita.

A supporto delle attività saranno disponibili materiali informativi, video e presentazioni, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità, della sicurezza e della prevenzione.

L’iniziativa si realizza anche grazie alla collaborazione del presidente del COMICON, Claudio Curcio, e di Francesca Curcio, dell’area organizzativa e commerciale, per il supporto fornito.