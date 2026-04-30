Abbandona rifiuti in strada a Qualiano: identificato e denunciato dalla Polizia Municipale grazie alle telecamere

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Queste immagini mostrano uno zozzone in azione. Scende dall’auto e abbandona rifiuti davanti a un contenitore per indumenti usati. Un gesto incivile che sporca la città e crea degrado.
Poi ci si lamenta dell’immondizia per strada, ma il problema nasce da chi non rispetta le regole. Da chi non si attiene alla raccolta differenziata a chi, come questo zozzone, abbandona rifiuti in modo sconsiderato.
Noi interveniamo ogni giorno: controlli, interventi straordinari, un lavoro continuo per tenere pulita Qualiano.
Questo soggetto è stato ripreso dalle telecamere e identificato dalla nostra Polizia Municipale grazie alla targa della sua auto. Sarà denunciato e sanzionato.
Nota stampa sindaco Qualiano© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews