Abbandona rifiuti in strada a Qualiano: identificato e denunciato dalla Polizia Municipale grazie alle telecamere

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Queste immagini mostrano uno zozzone in azione. Scende dall’auto e abbandona rifiuti davanti a un contenitore per indumenti usati. Un gesto incivile che sporca la città e crea degrado.

Questo soggetto è stato ripreso dalle telecamere e identificato dalla nostra Polizia Municipale grazie alla targa della sua auto. Sarà denunciato e sanzionato.