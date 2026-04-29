Caso Caliendo: integrazione di denuncia. Il legale della famiglia: nuove accuse di falso contro i cardiochirurghi

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L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, contesta il tentativo delle difese dei cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni di escludere una relazione considerata prova di falso insieme al diario clinico. I due medici, indagati per omicidio colposo e falso dopo il decesso del bambino in seguito a un trapianto di cuore fallito, sostengono che alcuni documenti clinici siano inattendibili, ma senza presentare querela di falso. Petruzzi accusa la difesa di voler ottenere uno “scudo penale” non previsto e di tentare di eliminare elementi di prova. Il procedimento prosegue con nuovi interrogatori fissati per l’8 maggio davanti al gip Mariano Sorrentino.













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