“Pino Forever: musica e inclusione nel cuore di Pomigliano d’Arco

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Pomigliano d’Arco, Aprile 2026

Dopo il grande successo delle precedenti tappe di Marano di Napoli e Pompei, i giovani artisti dell’Associazione “Tutela la Salute” tornano a emozionare il pubblico con uno spettacolo unico nel suo genere: “Pino Forever – An Inclusion Project”, in programma il 3 maggio 2026 alle ore 19:00 presso il Parco Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco.

L’evento, gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta molto più di un semplice spettacolo musicale: è un progetto culturale e sociale che mette al centro l’inclusione, valorizzando il talento e l’espressività dei ragazzi neurodivergenti. Attraverso musica, danza ed esibizioni artistiche, i protagonisti porteranno in scena un intenso omaggio a Pino Daniele, accompagnati da una band di musicisti che sta già riscuotendo grande apprezzamento.

“Pino Forever” inaugura un percorso più ampio promosso dal Comune di Pomigliano d’Arco, inserendosi nel progetto “Colori Diversi ma un’Unica Bandiera”, un’iniziativa che punta a costruire un modello concreto di comunità inclusiva, capace di accogliere e valorizzare ogni diversità come risorsa.

L’Associazione “Tutela la Salute” desidera esprimere un sentito ringraziamento al Comune per la sensibilità e l’attenzione dimostrate verso tematiche così importanti. Un ringraziamento particolare va al Sindaco Raffaele Russo e al Vicesindaco Domenico Leone per aver creduto in questo progetto e per averne sostenuto la realizzazione, offrendo un’opportunità significativa di crescita e visibilità ai ragazzi coinvolti.

“Questo spettacolo dimostra come l’arte possa diventare un linguaggio universale di inclusione, capace di abbattere barriere e creare connessioni autentiche”, dichiara il Presidente dell’Associazione, Diego Mancini.

“Ogni esibizione è un passo verso una società più equa, dove ogni persona può esprimersi liberamente e sentirsi parte attiva della comunità”, aggiunge il Socio Onorario Mauro Morra.

Il progetto rappresenta per i ragazzi un’esperienza profondamente formativa: non solo un’occasione per esibirsi, ma un percorso di crescita personale, autonomia e consapevolezza. Le famiglie evidenziano come iniziative di questo tipo offrano ai giovani uno spazio reale di espressione e partecipazione, dove sentirsi riconosciuti, valorizzati e parte attiva della comunità.

“Vedere i nostri ragazzi sul palco, protagonisti e sicuri di sé, significa assistere a un cambiamento reale: non solo artistico, ma umano. È la dimostrazione che, quando vengono offerte opportunità autentiche, ogni barriera può trasformarsi in possibilità.”

Fondamentale è anche il contributo delle facilitatrici – Giusy Piaggio Bordone, Cinzia Maisto, Susanna Piretti, Raffaella Maisto, Angela Fusco, Valentina Capasso, Marinella Moio, Valeria Scognamiglio, Maria Carmela Chiarolanza – insieme ai volontari e ai tecnici, che accompagnano i ragazzi in questo percorso con passione e dedizione:

“Vedere i ragazzi crescere, emozionarsi e scoprire nuove potenzialità è ciò che dà valore al nostro lavoro. L’inclusione non è solo un obiettivo, ma un’esperienza concreta che si costruisce ogni giorno.”

L’evento vedrà inoltre la partecipazione di numerose realtà associative del territorio, a testimonianza dell’importanza del lavoro di rete nella costruzione di comunità più solidali. Un ringraziamento speciale va anche ai volontari del Servizio Civile – Alessia Mancini, Liliana Campanile e Giuseppe Pio Vasto – per il loro prezioso contributo.

La cittadinanza, le istituzioni e tutti gli attori del mondo culturale e sociale sono invitati a partecipare a questa serata, che rappresenta un esempio concreto di come l’arte possa diventare uno strumento potente per promuovere inclusione, rispetto e partecipazione.

Perché ogni nota suonata insieme è un passo verso un futuro più aperto, consapevole e umano.

Contatti:

📞 339 5768275 – 351 3095472

📧 asstutelalasalute@libero.it

🌐 www.associazionetutelalasalute.com

Vi aspettiamo per condividere un’esperienza autentica di arte, musica e inclusione.













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