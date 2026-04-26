GIUGLIANO, INAUGURATA LA NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE IDEE E CONCRETEZZA 

Si è svolta ieri a Giugliano l’inaugurazione della nuova sede operativa dell’Associazione Idee e Concretezza, realtà associativa nata a Villaricca e impegnata da anni in attività di promozione sociale, partecipazione civica e attenzione al territorio.

L’apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita e radicamento dell’Associazione, che amplia così la propria presenza anche nei comuni limitrofi, consolidando il proprio impegno a favore della comunità.

La nuova sede è sita in Via Aniello Palumbo 58, Giugliano**, e diventa da oggi un punto di riferimento stabile per le attività associative e per il dialogo con i cittadini.

Alla cerimonia, tenutasi in forma ristretta, hanno preso parte l’Amministratore Michele Mallardo, il Presidente Salvatore Mautone e la socia Jasmine Di Mario, che hanno partecipato al simbolico taglio del nastro tricolore, sancendo ufficialmente l’avvio delle attività della nuova sede.

La struttura sarà un punto di riferimento stabile per l’Associazione, destinato all’organizzazione, alla programmazione e allo sviluppo delle future iniziative sociali e territoriali, con particolare attenzione alle esigenze del territorio e alla promozione della partecipazione attiva dei cittadini.

A partire dal 27 aprile 2026, la sede sarà pienamente operativa e ospiterà attività di ascolto, confronto e progettazione condivisa attraverso l’attivazione dello **Sportello del Cittadino in presenza**, che rappresenta un ulteriore strumento concreto di vicinanza alla popolazione.

All’interno della sede sarà garantita la presenza attiva dei consiglieri dell’Associazione Daniele Beltrami e Antonio Barbarisi, insieme all’intero direttivo, che assicureranno supporto operativo e organizzativo alle attività e ai cittadini che vorranno partecipare o avvicinarsi all’Associazione.

A supporto delle attività, saranno inoltre presenti, a rotazione, volontari e soci dell’Associazione incaricati di raccogliere segnalazioni e annotare qualsiasi problematica o esigenza espressa dai cittadini, al fine di garantire un ascolto costante e strutturato del territorio.

La sede è aperta a chiunque desideri contribuire alla vita associativa, partecipare ai progetti o intraprendere un percorso di impegno civico e territoriale, rafforzando il principio di inclusione e partecipazione condivisa.

Contestualmente, l’Associazione ha attivato anche un servizio unico di contatto diretto con i cittadini, raggiungibile al numero