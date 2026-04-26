Amministrative Sorrento, liste e candidati a sostegno del candidato Pinto

1. Aprea Carla
2. Calemma Aniello detto “Nello”
3. De Simone Micaela
4. D’Esposito Cristina detta “Cristina”
5. D’Esposito Emiliana detta “Emiliana”
6. Di Prisco Luigi
7. Embrione Ludovica
8. Esposito Francesco detto “Franz”
9. Guarracino Valentina
10. Minieri Andrea
11. Montella Angelo
12. Raiola Luca Vittorio detto “Luvi”
13. Villani Clarissa
14. Vinaccia Marisa
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Lista Noi Sorrento
1. Acampora Matteo Antonino detto “Matteo”
2. Astarita Paola
3. Cappiello Rosa
4. Di Gennaro Paolo
5. De Rasis Giovanni Francesco Maria detto “Gianfranco”
6. De Rosa Antonino
7. Fiorentino Patrizia
8. Iaccarino Giovanni detto “Giannino”
9. Marzuillo Emiliostefano detto “Stefano”
10. Mauro Francesco
11. Peluso Antonella
12. Reale Luigi
13. Zeuli Beatrice
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Lista Sorrento Rialzati
1. Luciana Cafiero
2. Francesco Saverio Cappiello detto “Franco”
3. Francesco Saverio De Gregorio detto “Franco”
4. Eduardo Fiorentino detto “Eduardo”
5. Gioacchino Fiorentino
6. Giulio Gargiulo
7. Francesco Gargiulo detto “Maradona”
8. Mariano Gargiulo
9. Giovanna Mattera
10. Carla Milano
11. Eleonora Rizzi detta “Nora”
12. Antonello Venanzio
13. Sara Giusto
14. Antonino Gioiello detto “Nino”