VINCENZO UCCISO A SESSA AURUNCA DALL’AMICO RUMENO. “L’HO LANCIATO DAL BALCONE”

Ha confessato il diciannovenne fermato per l’omicidio di Vincenzo Iannitti, il ventenne scomparso lo scorso 18 marzo da San Castrese, frazione di Sessa Aurunca. Durante l’interrogatorio davanti al pubblico ministero della Procura di Santa Maria Capua Vetere, il giovane — di origine rumena e amico della vittima — ha ammesso di averlo colpito con due coltellate e di averne poi occultato il corpo.

Secondo quanto ricostruito, dopo l’aggressione il ragazzo avrebbe lanciato il corpo dal balcone nel cortile adiacente alla propria abitazione, per poi nasconderlo. I carabinieri hanno sequestrato un coltello con lama di circa otto centimetri, ritenuto l’arma del delitto. Il fermato dovrà ora rispondere di omicidio e occultamento di cadavere.

Di Vincenzo si erano perse le tracce da oltre un mese. Era uscito di casa per una passeggiata senza fare più ritorno, facendo scattare le ricerche e l’angoscia della comunità. Il corpo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in una cantinola scavata nel terreno, vicino a un edificio in ristrutturazione a pochi passi dalla piazza centrale del paese.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era avvolto in una busta e nascosto sotto alcune pietre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche e il medico legale; le operazioni di recupero sono proseguite per ore con l’ausilio dei vigili del fuoco. La salma è stata poi trasferita all’istituto di medicina legale del policlinico di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia.

L’esame autoptico sarà fondamentale per stabilire con precisione le cause della morte e la data del decesso, chiarendo se sia avvenuto subito dopo la scomparsa o nei giorni successivi. Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire tutti i dettagli della vicenda, compreso il motivo per cui il corpo sia stato nascosto proprio in quel luogo.

Intanto, a San Castrese resta forte il dolore per una tragedia che ha scosso l’intera comunità. Nei giorni scorsi centinaia di persone avevano partecipato a una fiaccolata per chiedere il ritorno del giovane. Un’attesa carica di speranza, spezzata definitivamente dal ritrovamento del corpo. Ora resta la richiesta di verità e giustizia per Vincenzo.