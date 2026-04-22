Campi Flegrei, «possibile aumento velocità sollevamento suolo»

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Possibile accelerazione nel sollevamento del suolo nell’area dei Campi Flegrei. A segnalarlo è l’Osservatorio Vesuviano nel consueto bollettino settimanale di monitoraggio.

Secondo i rilievi più recenti, negli ultimi due giorni si sarebbe registrato un aumento della velocità di deformazione del terreno. Si tratta però di dati ancora provvisori, che dovranno essere verificati con elaborazioni più accurate nei prossimi giorni per confermare eventuali variazioni rispetto alla media mensile, stabile da inizio febbraio intorno ai 10 millimetri.

Dall’inizio del 2025, il sollevamento complessivo rilevato alla stazione Gnss del Rione Terra, a Pozzuoli, ha raggiunto circa 27 centimetri.

Per quanto riguarda l’attività sismica, nella settimana tra il 13 e il 19 aprile sono stati registrati 14 eventi con magnitudo superiore a zero. La scossa più intensa, di magnitudo 1.8, è stata rilevata nella serata del 13 aprile.

L’evoluzione del fenomeno resta sotto osservazione da parte degli esperti, che sottolineano la necessità di ulteriori dati per valutare l’eventuale cambiamento delle dinamiche in atto.













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