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Il Terzo Settore di Villaricca al Senato: volontariato e inclusione protagonisti nelle istituzioni

Dal territorio alle istituzioni: il terzo settore di Villaricca protagonista al Senato della Repubblica. All’incontro, dedicato alla valorizzazione del volontariato, hanno partecipato l’Associazione Idee e Concretezza, l’Accademia del Volontariato e la Cooperativa Amalia Fusco.

Presente la delegazione composta da Salvatore Mautone, la Dott.ssa Mayla Capobianco, Armando Luppino, la Dott.ssa Maddalena Fusco,la Dott.ssa Federica Morra e Associazione Unitalia Insieme ETS.

Durante l’iniziativa è stata consegnata una targa alla Vicepresidente Mariolina Castellone, che ha ringraziato per l’impegno a favore della comunità e delle persone più fragili.

Significativa la visita dei ragazzi di casa Amalia al Senato, vissuta come esperienza formativa e di avvicinamento alle istituzioni. L’incontro ha confermato il valore del dialogo tra territorio e istituzioni.













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