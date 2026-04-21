Napoli. Fratelli d’Italia, Vincenzo Bortone (ex consigliere di Melito) nominato vicario da Marco Nonno

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Nuovo incarico politico per Vincenzo Bortone, nominato vicario dal presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Marco Nonno. Una scelta che si inserisce nel percorso di rafforzamento organizzativo del partito sul territorio napoletano.

Il ruolo affidato a Bortone assume un valore particolarmente rilevante: il nuovo vicario avrà infatti il compito di interfacciarsi con l’area metropolitana di Napoli in un periodo quanto mai importante per la crescita del partito ed in concomitanza con i prossimi appuntamenti elettorali, come il rinnovo del consiglio metropolitano, che pur non essendo imminente rappresenta comunque un passaggio importante per gli equilibri politici locali.

Figura con esperienza amministrativa, Bortone è stato più volte consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia presso il Comune di Melito di Napoli. Ha inoltre ricoperto il ruolo di portavoce con delega agli enti locali del gruppo consiliare metropolitano di Fratelli d’Italia, elemento che ne rafforza il profilo politico e la conoscenza delle dinamiche territoriali.

La nomina di Bortone risponde quindi all’esigenza di affidare un ruolo operativo a una figura chiamata a garantire continuità, presenza e capacità di dialogo con amministratori e militanti. Un incarico che richiederà attenzione alle dinamiche locali e una visione strategica di medio periodo.

In questo contesto, la guida di Marco Nonno punta a rafforzare la struttura del partito nell’area napoletana, considerata centrale per il radicamento e la crescita della formazione nel Mezzogiorno.













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