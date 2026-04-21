Conte verso l’addio. Stuzzica l’ipotesi Roma

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Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sono ai ferri corti. E il matrimonio tra il tecnico italiano più vincente (insieme ad Allegri) e il Napoli potrebbe finire prima della scadenza del 30 giugno 2027. Con una destinazione per l’allenatore leccese che non sarebbe più la Nazionale ma la Roma e con l’obiettivo di riportare lo scudetto nella Capitale che manca dal 2001.

Rapporti tesi e nervosi

De Laurentiis non ha gradito tante cose del tecnico campione d’Italia. Gli infortuni incredibili registratisi quest’anno a Napoli, la sua profferta alla Nazionale, la gestione del caso Lukaku, con l’attaccante belga che è rimasto in patria e che di fatto ha disubbidito al Napoli. Il contratto di Conte pesa eccome sul bilancio del Napoli: otto milioni netti l’anno.

L’auto-profezia che si avvera

Due anni e mezzo fa ospite di Fabio Fazio, Conte disse che gli sarebbe piaciuto,”vincere qualcosa di importante a Napoli e Roma, due piazze magnifiche”. A Napoli c’è riuscito, a Roma potrebbe ripetersi e i Friedkin, i proprietari americani della squadra giallorossa, che anche quest’anno sembra destinata a rimanere fuori dalla Champions, stanno lavorano a questa ipotesi.

L’entusiasmo di Roma

L’arrivo di Conte a Roma scatenerebbe l’entusiasmo. Del resto, se quest’anno il Napoli arrivasse secondo per l’allenatore si tratterebbe di un record. In sette campionati di vertice, con Juventus, Inter e appunto i partenopei, sarebbe arrivato cinque volte primo e due volte secondo. Ai cinque scudetti si aggiunge la Premier League vinta con il Chlesea il 2017.

Per il Napoli, Mancini, Fabregas o…Klopp?

Se Conte andrà via De Laurentiis non prenderà Gasperini ma uno fra Roberto Mancini, Cesc Fabregas e, difficilmente però, Jurgen Klopp, da sempre il suo sogno. Il Napoli punterebbe ad acquistare giovani di talento svecchiando la squadra, mentre un Conte giallorosso chiederebbe quattro-cinque rinforzi di qualità agli americani. Per trionfare anche sotto il Cupolone. E sarebbe storico.













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