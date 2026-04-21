Comicon 2026, i Giovani Democratici chiedono più corse sulla linea 952 da Marano

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Noi Giovani Democratici di Marano abbiamo inviato ufficialmente una richiesta al Presidente dell’EAV, Umberto De Gregorio, per sollecitare il ripristino e il potenziamento della linea 952 in occasione del Comicon 2026.

L’esperienza dello scorso anno ci ha dato ragione: il servizio straordinario da Marano verso la Mostra d’Oltremare è stato un successo incredibile, utilizzato da centinaia di ragazzi che hanno potuto raggiungere l’evento in totale sicurezza, senza lo stress del traffico e nel pieno rispetto dell’ambiente. Per una città come la nostra, che soffre cronicamente la carenza di collegamenti efficienti, questa non è solo una comodità, ma una necessità.

Nella nostra istanza abbiamo chiesto corse dirette dal 30 aprile al 3 maggio, con partenza e ritorno programmati per coprire l’intera giornata della fiera.

La nostra politica è fatta di atti concreti: non ci limitiamo a segnalare i problemi, ma proponiamo soluzioni attuabili che migliorano la vita quotidiana dei nostri coetanei. Restiamo in attesa di un riscontro positivo da parte dell’azienda, fiduciosi che la collaborazione istituzionale con EAV possa confermare ancora una volta Marano come una città capace di offrire servizi di qualità ai suoi giovani».

Nota stampa













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