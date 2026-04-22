Napoli chiama i talenti del mondo. Al via il 1° Concorso di Violino e Canto Lirico “Premio Città di Napoli”

NAPOLI – Una nuova, prestigiosa ribalta internazionale si accende nel cuore della capitale della musica.

Il Collegium Philarmonicum ETS e l’Officina della Musica Napoli APS annunciano la nascita del 1° Concorso di Violino e Canto Lirico “Premio Città di Napoli”, un’iniziativa nata per scoprire le stelle del domani e promuovere l’eccellenza nello studio della musica classica.

Il concorso è aperto a giovani talenti di ogni nazionalità di età inferiore ai 28 anni: in palio, oltre a un prestigioso diploma di merito, è prevista una borsa di studio di 1.000,00 euro e la straordinaria opportunità di esibirsi come solisti nella stagione concertistica “La Musica cambia la vita”.

Il percorso richiede rigore e passione. I violinisti si misureranno con le vette del repertorio solistico, da Bach a Paganini, fino alle sonate di Ysaÿe. Per la sezione dedicata alla voce, dal titolo evocativo “Canto di Partenope”, i candidati presenteranno un programma di cinque brani e dovranno dimostrare versatilità linguistica e tecnica interpretativa. Elemento distintivo del concorso, a sottolineare l’alto profilo artistico richiesto, è l’obbligo di esecuzione interamente a memoria per tutte le prove d’esame.

Il “Premio Città di Napoli” vuole essere una festa della musica condivisa: tutte le prove saranno aperte al pubblico, permettendo ad appassionati e cittadini di assistere alla nascita di nuove carriere artistiche. Un’occasione unica per vivere da vicino la tensione e l’emozione del grande virtuosismo.

Napoli attende i suoi nuovi virtuosi. La sfida per l’eccellenza è appena iniziata.

Informazioni e Iscrizioni

La scadenza per le iscrizioni è legata al limite di età fissato al 9 maggio 2026.

La segreteria organizzativa mette a disposizione dei candidati convenzioni per l’alloggio e pianisti accompagnatori su richiesta.

Per consultare il bando completo e scaricare la modulistica, gli interessati possono contattare la segreteria al numero 328 8692445 o rivolgersi alla Direzione Artistica del Maestro Gennaro Cappabianca al 333 537 5565.

LINK UFFICIALE DEL CONCORSO: https://www. officinadellamusicanapoli.it/ 1-concorso-di-violino-e-canto- lirico-premio-citta-di-napoli/