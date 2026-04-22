Scampia: servizio a largo raggio dei carabinieri. Un arresto e 3 denunce

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Servizio a largo raggio nel quartiere Scampia da parte dei Carabinieri della locale stazione.

Arrestato Giuseppe Esposito, 49enne* del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno trovato nell’abitazione dell’uomo 89 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1.095 euro.

Denunciati un 26enne di Casavatore trovato in possesso di un bastone telescopico e un 67enne del posto per evasione. Denunciato per favoreggiamento anche 68enne. L’uomo – portiere dello stabile in cui abita il 67enne ai domiciliari – avrebbe avvisato il condomino al telefono dell’arrivo dei carabinieri.













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