Villaricca. Esplosione in via Consolare Campana: fu un errore durante i lavori di installazione della cucina

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Non fu una bombola di gas a causare l’esplosione che settimane fa scosse via Consolare Campana, ma un errore durante la ristrutturazione del locale.

Secondo gli accertamenti, gli operai stavano installando una cucina usata a metano adattata a GPL: lo scoppio è avvenuto nel tentativo di metterla in funzione.

L’esplosione, al civico 22, provocò cinque feriti: due operai, i due titolari (genero e suocero) e una dipendente. Esclusa qualsiasi ipotesi dolosa.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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