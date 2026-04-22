ESCLUSIVA. Inchiesta rifiuti tra Marano e Giugliano: udienza rinviata, si valuta un possibile patteggiamento per un indagato

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Oggi alle 10.30 davanti al G.U.P. Fabrizio Forte del Tribunale di Napoli Nord si è tenuta l’udienza preliminare per i fatti di Marano e per quelli di Giugliano riguardo alle ipotesi di corruzione, turbativa, truffa, falso ideologico racchiusi, per i soli fatti di Marano, nella cornice associativa ex Art. 416. Inchiesta coordinata dai magistrati Maria Di Mauro e Cesare Sirignano.

L’udienza è stata rinviata in prosieguo al 10 giugno stante alcuni difetti di notifica. Hanno depositato la costituzione di parte civile i Comuni di Marano e Giugliano, la Tekra srl e Ricicla srl. L’avvocato Rosario Pezzella, difensore di fiducia di Abbatiello Domenico, D’Avino Giuseppe e Del Prete Michele (ex sorveglianti dell’Ufficio Igiene del Comune di Marano di Napoli), per il solo Abbatiello ha anticipato che è in corso con l’ufficio di procura l’esplorazione di un possibile “patteggiamento allargato”. Non rimane che attendere le determinazioni della prossima udienza. Tra gli indagati maranesi figurano anche un ex sindaco, Visconti, e un ex vicesindaco, D’Alterio.

(nella foto il noto avvocato Rosario Pezzella).













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