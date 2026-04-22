Napoli, un incontro pubblico promosso dall’Associazione Rosario Livatino: al centro legalità, giustizia e partecipazione. Si terrà oggi

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Si terrà oggi, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 16, presso la Sala Valeriani al Gesù Nuovo, in Piazza del Gesù Nuovo 2 a Napoli, l’incontro pubblico organizzato dall’Associazione Rosario Livatino, con il patrocinio del Comune di Napoli e in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Giugliano in Campania – e con la Fondazione AdAstra.

L’iniziativa si apre con un forte richiamo all’articolo 3 della Costituzione, ponendo al centro il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano libertà, uguaglianza e piena partecipazione dei cittadini alla vita del Paese. Un riferimento che restituisce immediatamente il senso dell’appuntamento: un momento di riflessione pubblica sui temi della legalità, della giustizia e della responsabilità delle istituzioni, in un tempo in cui il presidio democratico e civile dei territori appare più che mai decisivo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, della dottoressa Lucia Volpe, Prefetto di Caserta, del dottor Antonio Ricci, Procuratore Aggiunto della Procura di Napoli, delegato dal Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, e del dottor Giuseppe Guetta, Prefetto a riposo. Un parterre autorevole, che conferisce ulteriore rilievo a un appuntamento pensato come occasione di confronto alto e qualificato tra magistratura, istituzioni, associazionismo e società civile.

Di particolare spessore anche il panel delle relazioni e degli interventi. Tra i protagonisti figurano il senatore professor Nicola Morra, presidente dell’Associazione Rosario Livatino ed ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, la dottoressa Maria Antonietta Troncone, già Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il dottor Antonio Marfella, componente del direttivo dell’associazione, e il dottor Domenico Airoma, Procuratore Capo della Procura di Napoli Nord. A condurre l’incontro sarà Marco Di Caterino, giornalista de “Il Mattino”.

L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione pubblica che punta a tenere alta l’attenzione sui temi dell’etica pubblica, del contrasto alle degenerazioni criminali e del rafforzamento della coscienza civile. La presenza congiunta di esponenti del mondo ecclesiale, prefettizio, giudiziario e dell’informazione lascia intendere la volontà di costruire un dialogo trasversale, capace di unire esperienze e sensibilità diverse attorno a un obiettivo comune: riaffermare il valore della legalità come fondamento concreto della convivenza democratica.



Al dottor Salvatore Carli, ex funzionario antimafia della Prefettura di Napoli, per anni impegnato nel contrasto all’infiltrazione della criminalità nel tessuto imprenditoriale, è affidato il coordinamento e l’organizzazione dell’incontro.













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