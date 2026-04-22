DONNA SI LANCIA DAL TERZO PIANO INSIEME AI SUOI TRE FIGLI, MORTA SUL COLPO CON DUE BAMBINI. GRAVISSIMA LA FIGLIA DI 6 ANNI

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Nella notte tra martedì 21 aprile e mercoledì 22, a Catanzaro , una donna si è lanciata dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli. La tragedia è avvenuta in un quartiere periferico della città.

La donna e due bimbi di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo, la terza figlia, 6 anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese. Le cause del gesto non sono al momento note. Sul posto sono intervenuti la pm di turno Graziella Viscomi, che coordina le indagini, insieme alla Polizia, il personale del 118 e della Medicina legale dell’Università «Magna Grecia».