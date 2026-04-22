False residenze a cittadini brasiliani a Villaricca: sette a giudizio, udienza preliminare il 6 giugno

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Sette persone finiranno davanti al giudice per l’inchiesta sulle presunte false residenze concesse a cittadini brasiliani a Villaricca. Tra gli imputati compaiono anche vigili urbani e dipendenti comunali.

L’udienza preliminare è stata fissata per il 6 giugno presso il Tribunale di Napoli Nord, davanti al giudice Forte. In aula dovranno comparire Silmara Fabotti, Flavio Alan Yogui, Alessio De Rosa, Alessandro Di Vivo, Antonio Amato, Antonio Opera e Martins Juneo.

Secondo la magistratura, al centro dell’indagine ci sarebbero presunti episodi di corruzione finalizzati al rilascio delle residenze anagrafiche e l’ipotesi di reato associativo.

Gli imputati saranno assistiti, tra gli altri, dagli avvocati Luigi Poziello, Nunzio Limite, Domenica Castellone, Giuseppe Mangieri e Chianese Ceglia.

L’udienza preliminare servirà a stabilire se rinviare a giudizio gli indagati o archiviare le accuse.

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