Giugliano riabbraccia la tradizione con Nacchere e tammorra

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Dopo anni di stop, Giugliano ha riabbracciato una delle sue espressioni culturali più autentiche: l’evento “Nacchere e Tammorra” è tornato finalmente ad animare le strade della città, restituendo centralità alla tradizione della tammurriata giuglianese. È stato un ritorno carico di emozione e partecipazione l’evento che sabato 18 aprile,ha restituito alla città una delle sue tradizioni più autentiche. Le strade di Giugliano sono tornate a vibrare al ritmo della tammurriata giuglianese, richiamando cittadini, famiglie e appassionati in una giornata all’insegna della cultura popolare.

La manifestazione ha segnato una significativa ripartenza per le tradizioni locali, resa possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione D’Alterio e dell’Assessore alla Cultura Marco Sepe, in collaborazione con la Conadi e la fattiva partecipazione delle associazioni Tammurriata Giuglianese e Vecchia Tammurriata Giuglianese

Protagoniste indiscusse della giornata sono state sei paranze – D’Alterio, Mezzone, Quartarola, Pistola, Dittatore e Teresa – che hanno sfilato per le strade cittadine, coinvolgendo l’intera comunità in un clima di festa e condivisione. Il cuore pulsante dell’evento è stato Piazza Matteotti, dove musica, danza e tradizione si sono intrecciate in un momento di grande partecipazione collettiva.

“È motivo di grande orgoglio essere ripartiti con un evento che ha portato tra le strade della città tantissime persone e famiglie legate alla tradizione della ‘giuglianese’ – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Marco Sepe –. Certamente è solo un inizio e tante cose vanno migliorate e riviste, ma sentire risuonare quella musica in Piazza Matteotti ed assistere a tante persone che ballano ci fa capire che Giugliano ha voglia di vivere serate partecipate come questa. Un ringraziamento particolare per la collaborazione va alle paranze e alla Polizia Locale, che ha permesso il regolare svolgimento della manifestazione”.

L’iniziativa rappresenta un segnale forte della volontà della città di riscoprire e valorizzare le proprie radici, ponendo le basi per futuri appuntamenti dedicati alla cultura e alle tradizioni popolari.













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