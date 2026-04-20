MARANO, RIFIUTI E CONFERIMENTI NON REGOLARI. SANZIONATI COMMERCIANTI E CITTADINI INCIVILI. DOPO ANNI DI IMMOBILISMO SI VOLTA PAGINA

Controlli e sanzioni nel fine settimana a Marano sul fronte rifiuti, tra sversamenti illeciti e conferimenti non regolari. Il Comune ha reso noto che, nel corso di un servizio mirato, sono stati multati sia alcuni commercianti sia privati cittadini.

Determinante il lavoro della Polizia Municipale, con agenti in borghese impegnati a monitorare diverse zone del territorio particolarmente colpite dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.

Un segnale atteso da tempo: dopo anni di annunci e interventi a intermittenza, l’attività di controllo torna a farsi concreta. Tuttavia, resta evidente come il fenomeno dell’inciviltà sia ancora diffuso in molte aree della città, complice anche la carenza di verifiche costanti negli anni passati.

Dal Comune sottolineano che le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare in modo più incisivo comportamenti irregolari e tutelare il decoro urbano.

Sul piano amministrativo, i commissari straordinari stanno portando avanti interventi ritenuti positivi, sia per quanto riguarda alcune criticità interne sia sul fronte della manutenzione stradale. Molto, però, resta ancora da fare, soprattutto in termini di prevenzione: tra le priorità indicate c’è il potenziamento del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere nelle zone più esposte agli sversamenti abusivi.

La sfida, ora, sarà dare continuità ai controlli per invertire una tendenza che da troppo tempo penalizza il territorio.