Papa Leone a Napoli l’8 maggio, si prevedono 30mila fedeli ad accoglierlo in piazza

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Papa Leone in visita l’8 maggio a Napoli, in occasione del primo anniversario del suo pontificato. “Camminava con loro” è lo slogan scelto per l’evento, i cui dettagli sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nel Palazzo Arcivescovile.

Leone XIV, nella mattinata di venerdì 8 maggio, sarà a Pompei, per trasferirsi a Napoli nel pomeriggio per due appuntamenti: l’incontro con il clero, i consacrati, i diaconi e i seminaristi nel Duomo e quello con la cittadinanza in piazza del Plebiscito. L’arrivo in città è previsto alle 15:15.

Prevost partirà in elicottero da Pompei per raggiungere la rotonda Diaz, dove sarà accolto dall’arcivescovo metropolita Domenico Battaglia, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dal prefetto Michele Di Bari.

Seguendo un percorso che attraverserà le strade principali della città – dal Porto alla Cattedrale e dalla Cattedrale a piazza del Plebiscito; passando per luoghi come il lungomare Caracciolo, via Chiatamone, piazza Municipio, piazza Bovio – il Papa arriverà in cattedrale alle 15:45.

Lungo il tragitto, migliaia di fedeli confluiranno per salutarlo e rendergli omaggio. Nel Duomo, Leone si recherà in privato nella Real cappella del Tesoro di San Gennaro prima di raggiungere l’altare maggiore dove saranno esposti il busto e il reliquiario con le ampolle del sangue del Santo. L’arcivescovo pronuncerà il suo indirizzo di saluto. Dopo una breve preghiera e l’ascolto del Vangelo, il Papà terrà un discorso.

A seguire, Leone XIV partirà verso piazza del Plebiscito: l’arrivo è previsto alle 17:15. Prima si recherà in basilica, poi incontrerà i cittadini in piazza. Trentamila persone sono attese in piazza del Plebiscito, dove Prevost terrà un discorso. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica. Alle 18:45 il Santo Padre lascerà Napoli, partendo in elicottero, da rotonda Diaz, per fare rientro in Vaticano.













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