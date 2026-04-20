Esclusiva. Marano, extracomunitario ferito con arma da taglio: indagano i carabinieri

Un extracomunitario è rimasto ferito nella serata di ieri a Marano, dopo essere stato colpito con un’arma da taglio durante una lite ancora da chiarire.

La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale: le sue condizioni non sarebbero tali da far temere per la vita, ma i medici stanno comunque valutando la gravità delle ferite.

Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia, che stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione per capire il contesto in cui sia nata la discussione e per identificare i responsabili. Al momento non si esclude alcuna pista.