LA RAPINA IN BANCA ALL’ARENELLA (VIDEO). I CLIENTI MESSI IN SALVO, ANCHE GRATTERI SUL POSTO E LA NOTA DEL PREFETTO

Condividi

Visite: 1.047

24 Visite

È in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Secondo le prime informazioni, alcuni rapinatori si sarebbero barricati nella filiale, dove erano presenti diversi clienti come ostaggi.

Secondo quanto si apprende, tre persone avrebbero accusato un malore durante le fasi del sequestro. Per permettere l’uscita in sicurezza dei presenti, i vigili del fuoco hanno aperto un varco in una vetrina della banca, da cui sono stati fatti uscire poco fa tutti gli ostaggi, ora finalmente liberi.

Sul posto è stata individuata un’auto con la targa coperta da un cartone, che sembrerebbe essere il mezzo utilizzato dai rapinatori per raggiungere l’istituto di credito. L’area resta presidiata dalle forze dell’ordine per completare l’intervento e accertare l’eventuale presenza di armi e il numero esatto dei malviventi coinvolti.

La nota del prefetto di Napoli.

In relazione alla rapina avvenuta stamani nella filiale della banca Credit Agricole, sita nella piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere all’Arenella del capoluogo, nel corso della quale i malviventi si sono barricati nei locali ,ove sono presenti anche dipendenti e clienti, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto di seguire con la massima attenzione gli sviluppi della vicenda.

Il Prefetto comunica altresì che le Forze dell’ordine ,unitamente ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti tempestivamente e sono attivamente impegnati in loco, presidiando il perimetro dell’edificio, gli ingressi della struttura e l’intera area, in attesa di mettere gli interventi necessari per porre fine all’evento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti