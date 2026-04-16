Secondigliano: ferisce un uomo a colpi di pistola. Fermato un 41 enne

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Si comunica che nella serata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione Indagini – violenza di genere e tutela delle fasce deboli della Popolazione, ha dato esecuzione ad un decreto di fermo del P.M. nei confronti di un 41 enne napoletano, con precedenti per reati in materia di stupefacenti, raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per i reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo.

In particolare, nella serata di giovedì 9 aprile, all’interno di uno stabile sito nel quartiere Secondigliano, il 41 enne avrebbe gravemente ferito con colpi d’arma da fuoco, a seguito di una lite originata da vecchie ruggini, il compagno della madre, rendendosi poi irreperibile per diverse ore.

L’attività investigativa, condotta da personale della Squadra Mobile sotto la direzione della Procura di Napoli, ha consentito di individuare l’autore del grave episodio delittuoso. Il predetto si è sottoposto ad interrogatorio.

Il fermo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Napoli che ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

La persona nei confronti della quale si stanno svolgendo indagini preliminari è da ritenersi innocente sino a quando non sarà intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.

Napoli, 16 aprile 2026













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