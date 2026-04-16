Tentato omicidio a Sant’Antimo: fermato Antimo Iavazzo, domani l’udienza di convalida

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Tentato omicidio a Sant’Antimo, decreto di fermo per Iavazzo Antimo. L’uomo, difeso di fiducia dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è detenuto in carcere a Secondigliano e domattina sarà sottoposto ad udienza di convalida dell’arresto. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Giugliano ed il decreto di fermo è stato notificato in giornato. Il tentato omicidio di R.A. si era consumato lo scorso 6 aprile.
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