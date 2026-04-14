Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza

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Nuove speranze contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che in fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemio. I dati sono stati annunciati dall’azienda californiana Revolution Medicines, focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche contro neoplasie dipendenti dal sistema Ras. Lo studio clinico globale RASolute 302, randomizzato e controllato, ha valutato daraxonrasib – farmaco capostipite di una nuova classe di Ras-inibitori – in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati.

Il farmaco, somministrato per via orale una volta al giorno – riporta la società americana – ha prodotto “miglioramenti statisticamente significativi e clinicamente rilevanti nella sopravvivenza libera da progressione (Pfs)” di malattia “e nella sopravvivenza globale (Os) rispetto alla chemioterapia citotossica standard somministrata per via endovenosa













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