Cancro al pancreas, pillola sperimentale raddoppia la sopravvivenza

Nuove speranze contro il cancro al pancreas da una pillola sperimentale che in fase 3, su pazienti con tumore metastatico, ha ottenuto un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemio. I dati sono stati annunciati dall’azienda californiana Revolution Medicines, focalizzata sullo sviluppo di terapie oncologiche contro neoplasie dipendenti dal sistema Ras. Lo studio clinico globale RASolute 302, randomizzato e controllato, ha valutato daraxonrasib – farmaco capostipite di una nuova classe di Ras-inibitori – in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac) metastatico precedentemente trattati.
Il farmaco, somministrato per via orale una volta al giorno – riporta la società americana – ha prodotto “miglioramenti statisticamente significativi e clinicamente rilevanti nella sopravvivenza libera da progressione (Pfs)” di malattia “e nella sopravvivenza globale (Os) rispetto alla chemioterapia citotossica standard somministrata per via endovenosa© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews