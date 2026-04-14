ALTA VELOCITA’ NAPOLI-ROMA, NUOVO GUASTO: RITARDI FINO A 170 MINUTI

Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma. Dalle ore 6:00 di oggi, martedì 14 aprile 2026, i treni risultano fortemente rallentati a causa di un inconveniente tecnico registrato nei pressi di Napoli.La conseguenza principale è un aumento significativo dei tempi di percorrenza, che in alcuni casi può arrivare fino a 170 minuti. La situazione riguarda sia i treni Alta Velocità sia gli Intercity.

Per gestire il traffico ferroviario, alcuni convogli vengono deviati sulla linea convenzionale di via Formia e via Cassino, con inevitabili rallentamenti lungo la tratta.

Altri treni, invece, possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treni coinvolti e variazioni principali

Tra i collegamenti direttamente interessati figurano diversi Frecciarossa:

Il FR 9616 Napoli Centrale–Milano Centrale non parte da Napoli: origine spostata a Roma Termini. I passeggeri da Napoli possono utilizzare i primi treni utili con assistenza Trenitalia.

Il FR 9501 Roma Termini–Napoli Centrale è instradato via Formia e non ferma a Napoli Afragola.

Il FR 8506 Napoli Centrale–Bolzano parte anch’esso da Roma Termini.

Il FR 8335 Roma Termini–Napoli Centrale risulta cancellato.

Ritardi superiori all’ora

Sono inoltre segnalati ritardi superiori ai 60 minuti per altri collegamenti Alta Velocità, tra cui:

Salerno–Milano Centrale (FR 9608)

Napoli–Roma (FR 8334)

Napoli–Venezia Santa Lucia (FR 9406)

Salerno–Venezia Santa Lucia (FR 9490)

Assistenza e aggiornamenti

I passeggeri possono verificare lo stato del proprio treno tramite i canali informativi ufficiali e il servizio “Cerca Treno”. Trenitalia invita i viaggiatori a rivolgersi al personale di assistenza in stazione per le soluzioni alternative di viaggio. La situazione resta in evoluzione e sono previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.