Marano, lavori al condotto fognario in Vallesana: traffico ancora in tilt, ritorno alla normalità tra 48 ore

Proseguono anche oggi a Marano i lavori al condotto fognario in zona Vallesana, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità locale. I disagi al traffico, già registrati nei giorni scorsi, continuano a creare rallentamenti e difficoltà per automobilisti e residenti.
L’intervento si è reso necessario a seguito della scoperta, avvenuta alcuni giorni fa, di un danno significativo alla rete fognaria. Una criticità importante che ha richiesto l’immediata attivazione dell’ufficio tecnico comunale, attualmente impegnato senza sosta nelle operazioni di ripristino.
Nonostante le difficoltà, i lavori stanno procedendo secondo programma. Secondo quanto riferito, la situazione dovrebbe tornare alla normalità tra domani e dopodomani, salvo imprevisti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews