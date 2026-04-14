Marano, nuovo furto nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo. “Pochi euro dalla cassetta delle offerte”

139 Visite
Nuovo furto nel giro di due mesi nella chiesa Spirito Santo Nuovo di Marano. Ignoti sono entrati nuovamente nel luogo di culto, forzando gli accessi
Il bottino sottratto è di poche decine di euro rubate da una cassetta delle offerte, i ladri sono entrati da una finestra dopo averla rotta. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia, impegnati a fare luce sull’ennesimo episodio che colpisce la comunità.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews