Marano, nuovo furto nella chiesa dello Spirito Santo Nuovo. “Pochi euro dalla cassetta delle offerte”

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Nuovo furto nel giro di due mesi nella chiesa Spirito Santo Nuovo di Marano. Ignoti sono entrati nuovamente nel luogo di culto, forzando gli accessi

Il bottino sottratto è di poche decine di euro rubate da una cassetta delle offerte, i ladri sono entrati da una finestra dopo averla rotta. Sul caso indagano i carabinieri della locale compagnia, impegnati a fare luce sull’ennesimo episodio che colpisce la comunità.

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