Marano. Caos rifiuti in strada: più controlli e campagne per il corretto conferimento. Nuovo appello ad amministratori di condomini e parroci

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La Commissione Straordinaria informa la cittadinanza che è stata pubblicata sul sito istituzionale un’ordinanza relativa alle modalità di corretto conferimento dei rifiuti. È in corso, inoltre, l’affissione di appositi manifesti informativi sul territorio.

Nei prossimi giorni sarà inviata una comunicazione agli amministratori di condominio, con la quale si sollecita il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di conferimento dei rifiuti. Proseguono, altresì, le attività di controllo sul territorio, con appostamenti programmati con cadenza settimanale.

In collaborazione con il Responsabile della Comunicazione, si stanno definendo ulteriori iniziative di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, che coinvolgeranno scuole e parrocchie, in aggiunta a quelle già calendarizzate e di prossima attuazione.

Si segnala, infine, che nella giornata di ieri si è svolto un incontro con i Parroci e la Responsabile del Settore Sociale, finalizzato a rafforzare le azioni di contrasto al fenomeno dello sversamento non corretto dei rifiuti e a promuovere una maggiore consapevolezza civica sul tema.













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