SINNER FENOMENALE: E’ IL RE DI MONTECARLO, TORNA NUMERO UNO. ALCAREZ SI INCHINA

Jannik Sinner fenomenale! A Montecarlo batte Carlos Alcaraz e conquista il suo primo Masters 1000 sulla terra battuta: 7-6 (5) 6-3 il punteggio in dopo 2 ore e 15 minuti in una partita fortemente condizionata dal vento. La sfida più attesa, la 17° tra i due, non si giocava da novembre, quando Sinner si era imposto nella finale delle Nitto Atp Finals. Questa volta, la posta in gioco era ancora più alta: in palio c’erano sia il titolo del primo grande torneo sulla terra rossa europea e il primo posto nella classifica mondiale. Sinner è diventato il secondo giocatore, dopo Novak Djokovic nel 2015, a vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo consecutivamente, oltre ad eguagliare lo stesso Nole e Nadal come terzo nell’Era Open a conquistare 4 Masters 1000 di fila (c’era stato anche Parigi Nanterre a novembre). Jannik torna al numero 1 della classifica con 110 punti di vantaggio sullo spagnolo (l’ultima volta era accaduto il 9 novembre), che supera anche per numero di settimane in vetta: 67 a 66.

la partita

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Decisamente sostenuto dal pubblico del Ranieri III, Sinner si aggiudica il primo set al tie-break dopo essere stato sotto di un break sul 2-1 (poi subito rimontato) grazie a un sanguinoso doppio fallo dello spagnolo sul secondo set point per l’italiano. Sinner ha messo in campo solo il 51% di prime di servizio, il dato più basso della stagione, e poi è riuscito a rimontare da 1-3 nel secondo set infilando cinque game contro un Alcaraz troppo alterno, che ha commesso ben 45 errori non forzati. Alcaraz ha faticato a generare la sua solita potenza sulla seconda di servizio, con le temperature più fresche che hanno limitato l’impatto del suo servizio in kick sul rovescio di Sinner. Jannik ha gestito le condizioni ventose più efficacemente nel tie-break, trovando gli spazi giusti al servizio e leggendo la palla corta di Alcaraz per prendere il controllo di quella fase del match. Alcaraz ha vinto uno dei punti più belli della settimana strappando il servizio a Sinner all’inizio del secondo set, una straordinario passante di dritto in avanzamento. L’azzurro ha raggiunto il rivale sul 3-3 in un game in cui ha messo a segno una splendida veronica di rovescio e ha approfittato di un errore di Alcaraz sulla palla break. La seconda testa di serie ha mirato efficacemente al rovescio ballerino di Alcaraz nelle fasi finali del secondo set, vincendo gli ultimi cinque game.