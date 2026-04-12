Frenata Napoli: al Tardini di Parma finisce 1-1

Inizio balordo per gli azzurri: Strefezza porta in vantaggio i padroni di casa dopo 35 secondi, a seguito di un malinteso tra Juan Jesus e Buongiorno su un rinvio lungo del portiere avversario Suzuki.
Gli uomini di Conte cercano in tutti i modi di scassinare la retroguardia gialloblù, ma ci riescono definitivamente solo al 60′, quando McTominay insacca il pallone al termine di una fantastica azione sviluppata in verticale con passaggi di prima.
Non bastano, poi, un paio di occasioni create dal subentrato Alisson Santos per trovare la giocata vincente: la striscia di successi si ferma a quota 5.
Il distacco dall’Inter ammonta quindi a 6 lunghezze in attesa della partita dei nerazzurri, in programma questa sera contro il Como.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews