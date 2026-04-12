ALTAMURA-GIUGLIANO: 1-1. Punto importante per i tigrotti, ma restano i rimpianti per i penalty reclamati

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Punto prezioso per il Giugliano, che pareggia 1-1 sul campo dell’Altamura. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, avanti allo scadere con Grande su assist di Curcio. Nella ripresa dominio degli ospiti, che attaccano con continuità e reclamano due rigori (uno concesso e poi revocato dall’arbitro dopo revisione al monitor). Il pari arriva a dieci minuti dalla fine con Zammarini.

Un risultato che lascia aperto il discorso salvezza: decisive le ultime sfide contro Benevento e Casertan

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