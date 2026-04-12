Marano. Tragedia a Città Giardino: cane investito e morto sul colpo. “Forse era di qualcuno, aveva un collare. Quanta indifferenza”

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Gentile Direttore,

desidero portare alla sua attenzione un episodio triste e, purtroppo, anche indicativo di una certa indifferenza che merita di essere raccontato.

Nella giornata odierna, lungo via del Mare, sulla salita di Città Giardino, proprio sul marciapiede di fronte alla scuola Garden House, è stato investito un cagnolino dal pelo biondo, con indosso un collare color cuoio. L’animale, purtroppo, era già deceduto quando ci siamo fermati per prestare soccorso.

A colpire, oltre alla tragedia in sé, è stata la totale assenza di intervento immediato: nonostante i tentativi di contattare i vigili, non abbiamo ricevuto risposta. Sono stati poi allertati i carabinieri. Sul posto, a fermarsi, siamo stati soltanto noi e un’altra ragazza. Nessun altro si è fermato.

Non sappiamo se il cagnolino fosse di qualcuno, se fosse stato smarrito o, peggio, abbandonato. Scrivo anche con la speranza che, qualora qualcuno lo stesse cercando, possa avere almeno una risposta. È volato sul ponte dell’arcobaleno













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