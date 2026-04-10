Medio Oriente in fiamme: Netanyahu e il conto aperto con Ezbollah, Khamenei rilancia la sfida e promette vendetta

“Le affermazioni e le richieste dei nostri nemici di limitare il programma di arricchimento dell’Iran sono solo desideri che verranno seppelliti”, ha dichiarato Mohammad Eslami all’agenzia di stampa iraniana Isna.

Le sue osservazioni sono giunte in concomitanza con i colloqui che si svolgeranno alla fine della settimana tra l’Iran e gli Stati Uniti con la mediazione pakistana.

“Tutte le cospirazioni e le azioni dei nostri nemici, compresa questa guerra brutale, non hanno prodotto alcun risultato. Ora cercano di ottenere qualcosa attraverso i negoziati”, ha dichiarato Eslami.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito sul fatto che “non ci sarà alcun arricchimento dell’uranio” da parte dell’Iran dopo la guerra.

Prima della guerra in corso ha sostenuto che l’Iran si stava affrettando a costruire armi atomiche, un’affermazione non sostenuta dall’organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite.

Gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, che hanno dato inizio alla guerra, sono avvenuti mentre Washington e Teheran erano impegnati in negoziati che includevano il programma nucleare iraniano.