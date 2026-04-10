Medio Oriente in fiamme: Netanyahu e il conto aperto con Ezbollah, Khamenei rilancia la sfida e promette vendetta

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epa12726144 An Iranian man holds a picture of Mojtaba Khamenei, the son of the Iranian Supreme Leader, as he takes part in celebrations of the 47th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran, Iran, 11 February 2026. The Islamic Republic marks the anniversary of the 1979 revolution, which toppled the monarchy and established the Islamic Republic of Iran, with Ayatollah Ruhollah Khomeini serving as its first Supreme Leader. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
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La Guida suprema è tornata a parlare con una dichiarazione letta dalla Tv di Stato. Khamenei ha rivendicato anche il controllo dello Stretto di Hormuz. In precedenza, l’Iran aveva detto di non volere rinunciare ad arricchire l’uranio

L’Iran ”non cerca la guerra, ma non rinuncerà ai suoi diritti”, ha detto giovedì la Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei. “La presenza del popolo sul campo deve continuare come è continuata negli ultimi 40 giorni. Voi, il popolo, siete stati i veri vincitori sul campo”, ha affermato in una dichiarazione letta dalla tv di Stato.

Iran continuerà ad arricchire uranio

Il capo dell’agenzia iraniana per l’energia nucleare ha escluso giovedì qualsiasi restrizione all’arricchimento dell’uranio del Paese, affermando che la richiesta di Stati Uniti e Israele “non si avvererà”.

“Le affermazioni e le richieste dei nostri nemici di limitare il programma di arricchimento dell’Iran sono solo desideri che verranno seppelliti”, ha dichiarato Mohammad Eslami all’agenzia di stampa iraniana Isna.

Le sue osservazioni sono giunte in concomitanza con i colloqui che si svolgeranno alla fine della settimana tra l’Iran e gli Stati Uniti con la mediazione pakistana.

“Tutte le cospirazioni e le azioni dei nostri nemici, compresa questa guerra brutale, non hanno prodotto alcun risultato. Ora cercano di ottenere qualcosa attraverso i negoziati”, ha dichiarato Eslami.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito sul fatto che “non ci sarà alcun arricchimento dell’uranio” da parte dell’Iran dopo la guerra.

Prima della guerra in corso ha sostenuto che l’Iran si stava affrettando a costruire armi atomiche, un’affermazione non sostenuta dall’organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite.

Gli attacchi israelo-statunitensi del 28 febbraio, che hanno dato inizio alla guerra, sono avvenuti mentre Washington e Teheran erano impegnati in negoziati che includevano il programma nucleare iraniano.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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