Marano, igiene urbana e ditta rifiuti. La lettera: “Chiediamo serenità e rispetto sul posto di lavoro”

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Gentiile Direttore,

scriviamo ancora una volta per chiedere il vostro supporto nel dare voce a una situazione che, da tempo, sta creando forte disagio tra i lavoratori della Marano Ambiente.

Il problema non riguarda l’azienda in sé, ma alcune dinamiche interne che stanno compromettendo la serenità lavorativa. In particolare, si registrano comportamenti da parte di un dipendente che, facendo leva anche sul proprio coinvolgimento in ambito sindacale, tende a esercitare pressioni sui colleghi, invitandoli ad assumere atteggiamenti conflittuali nei confronti dell’azienda.

Negli ultimi tempi, tali comportamenti si sono tradotti in continue segnalazioni, esposti e iniziative che stanno generando tensioni e difficoltà operative, contribuendo a creare un clima di lavoro pesante e poco sereno.

Noi lavoratori desideriamo soltanto svolgere il nostro lavoro con dignità e tranquillità, nel rispetto delle regole e con la consapevolezza che l’azienda rappresenta per tutti una fonte di sostentamento fondamentale per le nostre famiglie.

Per questo motivo, chiediamo che si possa riportare un clima di equilibrio e rispetto reciproco, evitando situazioni che rischiano di danneggiare l’intero ambiente lavorativo.

Confidiamo nella vostra attenzione affinché questa voce possa essere ascoltata.

Cordiali saluti

Cardamone













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