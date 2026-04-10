Sicurezza e tutela dei beni comuni: l’allarme di Idee e Concretezza su Giugliano

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L’associazione Idee e Concretezza, attraverso il progetto Accademia del Volontariato, attiva su tutta l’area nord della provincia e non limitata al solo territorio di Villaricca, esprime forte preoccupazione per i recenti episodi verificatisi a Giugliano in Campania.

Negli ultimi mesi si sono registrati gravi atti che hanno colpito luoghi simbolo della vita civile e culturale della città: dal tentato incendio alla Villa Comunale, agli atti vandalici contro il Cinema Moderno, fino ai danneggiamenti agli edifici scolastici. Episodi distinti ma accomunati da un elemento allarmante: l’attacco diretto al patrimonio collettivo.

Non si tratta di semplici bravate, ma di segnali evidenti di un clima che si sta progressivamente deteriorando, mettendo a rischio la serenità dei cittadini e il senso stesso di comunità.

Preoccupa in particolare il rischio che tali episodi possano essere percepiti come “normalità”. Una deriva inaccettabile: nessuna comunità può tollerare la distruzione dei propri beni comuni senza reagire.

È necessaria una risposta immediata, concreta e visibile: maggiore presenza sul territorio, rafforzamento delle attività di prevenzione e un controllo costante da parte delle istituzioni competenti.

In questo contesto, il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale: una presenza quotidiana fatta di ascolto, presidio e promozione del rispetto dei beni comuni. Con l’Accademia del Volontariato, l’associazione sta costruendo una rete di cittadini, in particolare giovani, che scelgono di non restare indifferenti.

L’associazione, guidata dal presidente Salvatore Mautone, è da anni impegnata nel sociale su tutto il territorio dell’area nord, promuovendo iniziative concrete a sostegno delle comunità locali e contribuendo alla diffusione della cultura della legalità e della partecipazione civica.

Tuttavia, è fondamentale ribadire un principio chiaro: il volontariato non può sostituire lo Stato, ma solo affiancarlo.

L’associazione chiede con forza che nessun quartiere venga lasciato solo e che ogni episodio venga affrontato con la massima serietà e tempestività.

Idee e Concretezza c’è. Con idee, presenza e azioni concrete. Perché una città senza sicurezza è una città che perde il proprio futuro.













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